Quando il ladro è testardo, arrestato due volte in tre giorni

Già arrestato sabato sera per un tentativo di furto in abitazione e poco dopo rimesso in libertà, ci ricasca e nella scorsa nottata è stato nuovamente arrestato dai Carabinieri di Busto Arsizio.

Si tratta di un ragazzo italiano pluripregiudicato che, arrestato Sabato era per un tentativo di furto, dopo poche ore viene rimesso in libertà in attesa del processo.

Questa notte è stato nuovamente sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Busto Arsizio che lo ha arrestato in flagranza di un furto in una abitazione da dove ave appena sottratto una bicicletta di un certo valore.

Portato in caserma per gli accertamenti, la bici è stata restituita ai legittimi proprietari mentre il giovane è stato trattenuto in stato di arresto fino alle mattinata odierna quando il giudice del Tribunale di Busto Arsizio, a seguito di giudizio direttissimo dopo la convalida dell’arresto, ne ha disposto l’ammissione agli arresti domiciliari