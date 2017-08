Quindicenne denunciato come spacciatore

Gallarate

Spacciatore a quindici anni, con le dosi di marijuana pronte per essere “piazzate”. Per questo un ragazzo – fermato insieme ad alcuni amici – è stato denunciato dalla Polizia a Gallarate.

Nella serata di venerdì scorso, durante il normale servizio di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato cittadino, transitando in viale dell’Unione Europea all’altezza della rotatoria con via Montale (zona industriale d Sciarè), ha notato un’autovettura con a bordo cinque ragazzi che stavano effettuando alcuni movimenti sospetti.

I poliziotti hanno quindi seguito per qualche minuto l’autovettura per poi fermarla e procedere al controllo degli occupanti. Durante le fasi di identificazione dei giovani gli Agenti hanno trovato sotto al sedile del passeggero anteriore una scatola di un telefono cellulare contenente della sostanza stupefacente del tipo marijuana, già suddivisa in dosi confezionate separatamente con polietilene trasparente pronte per essere spacciate. La scatola era stata occultata poco prima dal passeggero, un ragazzo quindicenne, movimento che è stato notato dai poliziotti.

Il minore è stato pertanto perquisito, rinvenendo nel suo zaino anche un bilancino di precisione elettronico e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il ragazzo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e risponderà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Terminate le attività di indagine il minore è stato riaffidato ai genitori.