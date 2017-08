Raccoglie premi internazionali il piccolo film “L’ansia del giallo”

Raccoglie premi internazionali “L’ansia del giallo”, il piccolo film realizzato da Viola Folador con il contributo di diversi artisti varesini. Questa volta, i riconoscimenti sono arrivati dal Feel The Reel International Film Festival, iniziativa che si è svolta a Glasgow.

“L’Ansia del Giallo” ha fatto incetta di nomine e premi. «Abbiamo vinto il premio come “2^ BEST OF THE FEST”», racconta la stessa regista, che ha invece conquistato il premio come miglior regia ed è stata nominata per miglior sceneggiatura. Inoltre l’attrice protagonista Valeria Colombo ha vinto il premio come miglior attrice protagonista e Tommaso Terigi è stato nominato come miglior fotografia. Fabio Landi è stato nominato come miglior montaggio. Federico Rizzi è stato nominato come miglior colonna sonora originale.

Soddisfatta Viola Folador che promette anche ulteriori novità nei prossimi giorni: «Siamo felici che venga riconosciuto il lavoro di più parti della troupe che ha così duramente lavorato e collaborato per avere questi risultati».