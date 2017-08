Rapina una gelateria e accoltella il proprietario

Foto Somma Lombardo generiche

Rapina con ferito in una gelateria di via Pastrengo, nei pressi della chiesa di San Rocco a Somma Lombardo. Attorno alle 14,30 di oggi un uomo è entrato nella gelateria Peccato di Gola armato di coltello. Dopo aver finto di acquistare delle sigarette ha allungato le mani nella cassa mentre l’esercente stava prelevando il resto, provocandone la reazione.

Durante la rapina il proprietario di 59 anni è rimasto ferito seguito di un tentativo di reazione. Dopo essere stato attinto da diverse coltellate in varie parti del corpo ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Fortunatamente i tagli sono stati effettuati con un piccolo coltello e non hanno provocato lesioni gravi sul corpo del commerciante.

Il rapinatore (un 35enne albanese pregiudicato) sarebbe stato arrestato poco dopo dai carabinieri della Stazione di Somma Lombardo per rapina e lesioni.