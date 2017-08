Ravasi e Santaromita tra i migliori in Colorado

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Buona prova dei due corridori varesini impegnati sulle strade del ciclismo a stelle e strisce, Edward Ravasi e Ivan Santaromita.

Il neopro del Team UAE e il veterano della Nippo Fantini hanno disputato la breve corsa a tappe Colorado Classic, sfiorando l’ingresso nella top ten della classifica finale. Ravasi si è infatti piazzato al 12° posto, Santaromita subito alle sue spalle (13°) in una graduatoria capeggiata da un altro giovane italiano, il 25enne cesenate Manuel Senni della BMC.

Buone notizie anche per Danilo Napolitano, l’esperto corridore siciliano da anni trapiantato a Vergiate. Napolitano gareggia per il team belga Wanty Gobert e ha centrato l’ottavo posto in una tappa – conclusa in volata – del Tour de l’Ain, vinta dal francese Bouhanni.

Completa il quadro delle novità positive Luca Chirico: lo scalatore di Porto Ceresio, “costretto” quest’anno a una sorta di esilio ciclistico in Turchia, tornerà a gareggiare nel 2018 in una formazione italiana. Si tratta dell’Androni Giocattoli – sponsor varesotto – del vulcanico Gianni Savio. Chirico quest’anno ha centrato la prima vittoria da professionista al Giro di Serbia.