Recapitate a Babbo Natale le lettere dei bimbi della pediatria

si è concluso dopo 3500 chilometri il viaggio di Alessandro Pozzi

Missione compita. Il viaggio lungo 3500 chilometri in sella alla sua “vecchia” Vespa Rudolph, Alessandro Pozzi ha incontrato Babbo Natale nella cittadina di Rovaniemi in Lapponia.

Il suo viaggio, pianificato per oltre sei mesi, aveva uno scopo benefico: aiutare la Fondazione Il Ponte del Sorriso e recapitare le letterine dei bimbi della pediatria del Del Ponte.

In sette giorni, Alessandro ha attraversato Svizzera, Germania, Danimarca, Svezia per arrivare in Lapponia.

Una missione portata avanti con determinazione, superando i diversi problemi legati al tempo, ai disguidi, alle questioni meccaniche. Tutto affrontato con la determinazione di chi aveva un compito importante da compiere.

L’incontro con il sindaco della cittadina lappone prima e di Babbo Natale poi ha coronato il suo obiettivo e la commozione finale per l’impresa compiuta è documentata nelle foto del dialogo con il grande amico di tutti i bambini.