Repossi piace, il Varese sonnecchia: 1-1 con l’Accademia

varese calcio 2017 2018

Doppio passo indietro – nel gioco e nel risultato – per il Varese di Iacolino che dopo gli squilli di domenica scorsa non va oltre il pareggio (1-1) contro l’Accademia Pavese.

Ad Albizzate non basta la rete di Molinari nel primo tempo ad assicurare il successo nella quarta amichevole di preparazione: il Varese non chiude i conti e si fa acciuffare nel finale da un gran tiro di un’ex Varesina, Pizzini.

Indicazioni, nel complesso, altalenanti: di certo i tifosi hanno già potuto vedere le qualità di Andrea Repossi, subito a suo agio è capace di dare pepe a una manovra altrimenti un po’ ingessata. L’ex Inveruno, schierato nella ripresa a sinistra, ha mostrato visione di gioco e capacità di crearsi il tiro in prima persona. Bene anche Granzotto e Magrin, meno buono l’impatto degli altri nuovi, Fratus e Melesi, che oggi non hanno convinto.

Rete, come detto, di Molinari che pure è apparso un po’ indietro di condizione mentre l’altro titolare dell’attacco, Longobardi, ha lavorato a parte per un problema fisico. Sarà importante recuperare al meglio entrambi per l’avvio del campionato: saranno loro a dover “timbrare” il tabellino dei marcatori in una squadra che ha bisogno di finalizzare il lavoro della mediana.

IL PRIMO TEMPO

Dura appena 6′ l’esperimento di Iacolino con la difesa a tre uomini (Fratus, Simonetto, Bruzzone), il tempo che l’Accademia Pavese impiega per colpire tre legni, due in un’azione al 2′. La seconda traversa di Pizzini consiglia al mister di rimettere Careccia sulla linea di retroguardia (a sinistra) e così il Varese inizia a rischiare di meno. I biancorossi ci mettono un po’ di tempo a ingranare anche in avanti (errore di Rolando in offside al 16′) ma confermano di trovarsi a proprio agio sul palleggio.

Il centrocampo, quando può, va a cercare Molinari che nelle prime due occasioni appare appannato, ma che alla terza palla buona non sbaglia. Lancio di Magrin, bell’aggancio e diagonale vincente per l’1-0 al 26′. Il gaucho potrebbe ripetersi alla mezz’ora su un passaggio errato del portiere, ma lo stesso Binaschi mette una pezza al proprio errore.

LA RIPRESA

Iacolino cambia qualche pedina al ritorno in campo e inserisce l’uomo più atteso, Repossi, a sinistra di un tridente iniziale con Lercara e Rolando. Solito brivido in avvio (chiusura di Simonetto su Pizzini), poi il Varese inizia a comandare il gioco per una supremazia che tuttavia rimane piuttosto sterile. Piace la fascia mancina, con un buon Granzotto a supportare Repossi, subito pericoloso (due corner guadagnati, diversi passaggi intriganti per i compagni).

Entrano intanto Battistello, Melesi, Frigione e Gebbia mentre l’occasione migliore per il 2-0 arriva alla mezz’ora: diagonale velenoso di Repossi fuori di poco, con Lercara che sfiora la deviazione vincente in scivolata.

Ma quando tutti si aspettano un finale tranquillo, o magari la seconda rete biancorossa, l’Accademia fa 1-1: segna il solito Pizzini con un gran tiro a fil di palo da fuori, dopo un’incertezza collettiva tra centrocampo e difesa. Insomma: si poteva fare meglio.

IACOLINO: “POCO CONCENTRATI”

Non può essere soddisfatto Salvatore Iacolino al termine del match: «Chiederò di non giocare più contro squadre di Eccellenza – scherza il tecnico – Mi spiace ma non siamo riusciti a entrare in campo motivati alla giusta maniera, e questo naturalmente non deve accadere. Però è stato un altro passo di avvicinamento al campionato e lo prendiamo come tale: dobbiamo ancora sistemare un po’ di cose e cercheremo di farlo in vista dell’esordio. Anche per questo dovremo sfruttare la partita di domenica, ahimé ancora contro una formazione di Eccellenza (l’Arona, alle 16, a Morazzone ndr)».

Iacolino comunque applaude l’esordiente Repossi: «Ha fatto un solo allenamento con noi ma oggi ha giocato davvero bene». E sulla difesa spiega: «Siamo partiti di nuovo a tre giocatori ma ho visto presto che non avevamo la quadratura giusta e così ho cambiato. Comunque dal mercato arriverà un altro centrale».

VARESE – ACC. PAVESE 1-1 (1-0) Marcatori: Molinari (V) al 26′ pt; Pizzini (AP) al 35′ st Varese 1° tempo (3-4-1-2): Bizzi; Fratus, Simonetto, Bruzzone; Careccia, Monacizzo, Magrin, Zazzi; Palazzolo; Rolando, Molinari. All. Iacolino.

Varese II° tempo (4-3-3): Bizzi (Frigione dal 24′); Careccia, Lopez, Simonetto (Ferri dal 33′), Granzotto; Magrin, Monacizzo (Battistello dal 6′), Zazzi (Gebbia dal 29′); Rolando (Melesi dal 20′), Lercara, Repossi.

SPECIALE – Tutte le amichevoli estive