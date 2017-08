Restringimenti di carreggiata, disagi sulla 336

incidenti varie

Lavori sulla strada statale 336, disagi per gli automobilisti diretti a Malpensa.

In molti hanno segnalato il problema su Twitter e sui canali social legati all’aeroporto. I lavori prevedono alcuni restringimenti di carreggiata e sono partiti lunedì 17 luglio nei tratti compresi tra il km 0,000 e il km 10,750, nei territori comunali di Olgiate Olona, Busto Arsizio, Gallarate, Cardano al Campo, Casorate Sempione e Somma Lombardo.

In particolare, sarà attivo il restringimento di carreggiata con chiusura della corsia di marcia in direzione A8 nella fascia oraria 9.00-18.00 e in direzione A4 in quella notturna 21.30-5.30. La circolazione sarà deviata sulle corsie di sorpasso.

Inoltre, sarà istituito il senso unico alternato della circolazione in tratti saltuari dal km 10,750 al km 21,734 (nella fascia oraria 9.00-18.00 in tratti saltuari dal km 10,750 al km 12,00 e dal km 19,600 al km 21,734; nella fascia oraria notturna 21.30-5.30 dal km 12,500 al km 12,900 (via Giusti).

I provvedimenti, che non saranno attivi dal 14 al 20 agosto, si rendono necessari per consentire i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza che termineranno entro il 17 ottobre 2017.