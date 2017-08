Rete idrica, possibili disagi per giovedì 31 agosto

rete idrica

Prealpi Servizi, società che gestisce l’acquedotto comunale, scusandosi anticipatamente per i possibili disagi, ha comunicato che giovedì 31 agosto 2017, a partire dalle ore 8:00 e sino al termine lavori, svolgerà un intervento straordinario e urgente all’impianto idrico in via Beethoven.

«L’intervento comporterà disagi anche alle altre vie facenti parte di quel comparto idrico. -spiegqno dalla società -. Si invita pertanto i residenti nella zona a tener dunque presente che tali lavori, oltre a produrre limitazioni alla normale circolazione automobilistica, potrebbero anche comportare delle interruzioni della fornitura idrica nel comparto interessato».