Rete Rosa all\'inaugurazione della panchina rossa per ricordare le vittime di violenza

Sarà inaugurata venerdì 8 settembre la panchina rossa posizionata dall’Amministrazione comunale lo scorso 8 marzo per ricordare “tutte le donne che, a causa della violenza subita, un loro posto in qualsiasi parte del mondo non lo potranno più occupare”.

La serata si aprirà alle 20,45 in Villa Borletti con il convegno “La violenza contro le donne: conoscere e capire per contrastarla”con la partecipazione di Oriella Stamerra, presidente della Rete Rosa Onlus e di Laura Michelotto ed Eleonora Righi psicologhe e coordinatrice del centro antiviolenza saronnese. Un appuntamento pragmatico e concreto che vuole innanzitutto, contrastare e far conoscere il problema della violenza.

Al termine dell’incontro nel giardino si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’opera: una scultura che raffigura una donna seduta su una panchina rossa, che è stata posizionata in occasione dell’8 marzo come riflessione sul, delicato e attuale, tema della violenza sulle donne.