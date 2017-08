Riapre la via San Pietro

Foto varie

In data odierna, dalle ore 16:30 riapre alla viabilità ordinaria via San Pietro, ripristinando così il senso come precedentemente alla chiusura.

Dal Comune fanno sapere che “si chiede particolare attenzione nell’attraversamento del passaggio a livello, benché non utilizzato, per il movimento dei mezzi d’opera alla presenza dei movieri”.

La chiusura risale alal primavera scorsa per la sistemazione di un muro pericolante.