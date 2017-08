Ribaltamento in galleria sulla superstrada 336

Foto Somma Lombardo generiche

Incidente sulla superstrada 336, nella galleria prima dell’uscita di Case Nuove, direzione Busto-A8 (foto inviata da un lettore).



Sono due le auto coinvolte, sul posto Polstrada, 118 con ambulanza e automedica inviate in codice rosso e vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo. È stata soccorsa una ragazza di 25 anni, portata in ospedale di Circolo di Varese, in codice giallo.



Nonostante il periodo festivo, pesamnti le ripercussioni sul traffico, con coda inevitabile nel tratto interessato.