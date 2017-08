Rifiuti sulla Besozzo-Vergiate

Foto varie

Un lettore ci scrive:

Questa foto l’ho scattata sulla superstrada Besozzo-Vergiate, nel tratto Besozzo-Malgesso. Da parecchi mesi ci sono rifiuti, ovviamente abbandonati da qualche persona “educata”, che nessun ente si degna di raccogliere.

Chi deve pulire ? L’ANAS, la Provincia, il Comune di Brebbia ? Lo farei volentieri io, ma non ho l’attrezzatura adatta. Su questo tratto di strada passano ogni giorno centinaia di automobilisti. Possibile che non sia passato nessuno in grado di gestirne la pulizia ?

Grazie dell’attenzione e cordiali saluti

Lettera firmata