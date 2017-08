Rilancio di via Matteotti, nessun imprenditore si fa avanti

Dovrebbe diventare una piccola Brera, con negozi, boutique e ristorantini. Ma il rilancio di via Matteotti, nel cuore di Busto Arsizio, è fermo ai blocchi di partenza.

Nessuno ha infatti risposto al bando regionale che mette a disposizione 400.000 euro per chi decide di investire sulla via. In questa prima fase si sarebbero dovuti semplicemente individuare i proprietari degli immobili sfitti che si affacciano lungo la via ma “alla data di scadenza prevista non è pervenuta nessuna richiesta da parte di operatori interessati all’iniziativa“.

Questo è quello che si legge nella delibera che punta a rilanciare il bando, allungando i tempi per la presentazione delle candidature. Ora c’è tempo fino al 19 settembre per i proprietari degli immobili per farsi avanti.