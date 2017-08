Rimpasto in Comunità Montana, Longhin: «Non si cada in banali lotte di potere»

Foto varie

«Quando gli interessi di uno o più partiti si avvicinano con la scusa della “trasversalità” è sempre il territorio a rimetterci» a parlare è Giuseppe Longhin, consigliere provinciale e responsabile Enti Locali della Lega Nord in una nota.

Il riferimento è all’assemblea della Comunità Montana Valli del Verbano tenutasi il 29 agosto dove il sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca, Fabio Passera, ha chiesto di fatto un rimpasto della giunta (nella foto, il presidente dell’ente, Giorgio Piccolo).

«Passera lamenta di non essere coinvolto, prende come riferimento il fatto che la Comunità Montana è un Ente di secondo livello e pretende di amministrare perché lui è sindaco come gli altri, beh sappia che anche io sono consigliere provinciale come gli altri consiglieri provinciali e che Vincenzi non ha più la maggioranza da tempo eppure amministra a suon di delibere provinciali. Spero che Passera prenda la parola nella conferenza provinciale dei sindaci e faccia le stesse rimostranze».

«La realtà è che molti sindaci hanno ricevuto una telefonata con il diktat del capetto di turno che chiedeva di non presenziare all’assemblea di Comunità Montana, capetti che sono in campagna elettorale e se ne fregano del territorio. Un plauso a Passera e una nota di demerito agli assenti. Un amministratore dovrebbe pensare ai propri cittadini e non cadere in banali guerre di potere alla “Ragazzi della via Pal”. La trasversalità deve essere degli amministratori non dei responsabili provinciali dei partiti».