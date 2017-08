Rione Allodola in festa

Torna la festa dal Rione Allodola, tradizione decennale del periodo di Ferragosto, in programma a Tradate (vicino all’ospedale) da sabato 12 agosto fino al 16 agosto. In programma tante iniziative che prendono spunto dalla vocazione religiosa della festa.

Ma tutte le sere, oltre allo stand gastronomico, sono in programma anche tante proposte tra musica (12 agosto) e spettacolo di magia con Walter Maffei (13 agosto), oltre lancio dei pallocinini e volo di piccioni in programma per la giornata di Ferragosto.