Risarcimento Trenord, l’assessore: “Se l’azienda ha sbagliato, paghi” 

“Se Trenord ha sbagliato è giusto che paghi“. L’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Alessandro Sorte, commenta così la sentenza della Corte di Appello di Milano depositata ieri, 25 agosto, che condanna l’azienda a risarcire con 100 euro a testa (in aggiunta agli indennizzi automatici già versati) i 3018 aderenti alla class action di Altroconsumo per i disagi che si sono verificati nel dicembre

2012.

“È un episodio di 5 anni fa – conclude Sorte – che non si deve più ripetere. Come Regione stiamo veramente facendo tutto il possibile, basti pensare allo stanziamento record di 1,6 miliardi di euro per acquistare nuovi treni. Sono convinto che

anche Trenord e Rfi faranno tutto quanto possibile per garantire un servizio ed una rete sempre più di qualità”.