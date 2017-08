Rissa in centro: tre denunce e locale chiuso

intervento

Sono stati identificati e denunciati tre uomini responsabili della rissa che lo scorso 27 luglio ha animato via San Giovanni Bosco e via Mazzini a Gallarate.

Quella sera, dopo la mezzanotte, una pattuglia del Commissariato è intervenuta in via Mazzini, a seguito di molte segnalazioni giunte alla Centrale Operativa, per una rissa in corso presso un locale pubblico ad opera di persone armate anche di coltelli. Giunti sul posto i poliziotti hanno subito identificato un ragazzo, estraneo alla rissa, ma che era stato aggredito e colpito al volto senza apparente motivo, mentre si dileguava dall’esercizio commerciale.

Il malcapitato, subito soccorso dai poliziotti per le lesioni subite, ha comunque fornito elementi utili all’identificazione degli autori del reato. Sono state inoltre visionate tutte le telecamere del circuito di sicurezza del Comune di Gallarate e raccolte altre testimonianze di alcune persone che hanno assistito ai fatti.

A conclusione di laboriose indagini gli Agenti della Polizia di Stato della Squadra Volante del Commissariato di Gallarate hanno così identificato e denunciato alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio due uomini di origine albanese ed uno di origine marocchina quali autori della sanguinosa rissa nel corso della quale l’albanese ha subito una ferita all’avambraccio con lesione del tendine, l’altro una ferita da arma da taglio sempre al braccio, ed il terzo una ferita sempre da arma da taglio alla mano.

Il Questore di Varese, su proposta del Commissariato PS di Gallarate, a seguito dei gravi fatti capaci di turbare l’ordine Pubblico, nonché a seguito di segnalazioni per disturbo bella quiete pubblica giunte presso gli Uffici di Polizia, ha disposto la chiusura del locale per 15 giorni.