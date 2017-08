Risse e schiamazzi: il Questore chiude il locale

questura di Varese dirigenti da sinistra: Maurizio Greco, Volanti, Gianluca Solla, Digos, Gianfranco Martorano, Stradale

Un pestaggio violento davanti ai buttafuori di un locale pubblico rimasti immobili. La rissa è costata la sospensione della licenza ad un locale di Gallarate per decisione del Questore.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è capitato lo scorso 11 agosto. Secondo la ricostruzione fornita dal Commissariato di Gallarate, i poliziotti erano intervenuti per sedare una rissa scoppiata all’interno del locale. Al loro arrivo, però, gli agenti avevano trovato il personale dell’esercizio pubblico che, anziché collaborare contribuendo alla ricostruzione dei fatti accaduti, aveva provveduto a chiudere repentinamente il locale allontanandosi precipitosamente.

Grazie ai testimoni presenti, si era riusciti a ricostruire il pestaggio di un giovane da parte di un gruppo di persone. A dare l’allarme non era stato, dunque, il personale del locale che sarebbe rimasto immobile ad osservare la violenza.

Dati i precedenti, che hanno provocato anche feriti con prognosi importanti, il Questore della provincia di Varese ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza all’esercizio pubblico di Gallarate, con conseguente chiusura del locale per 15 gg. per motivi di Ordine e Sicurezza Pubblica ex art. 100 T.U.L.P.S.

Numerose sono le segnalazioni da parte dei residenti della zona, esasperati dal disturbo provocato dal locale sia per la musica ad alto volume, gli schiamazzi, sia per la paura ed insicurezza nel transitare nei dintorni del locale rientrando a casa.