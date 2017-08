Ritardi di Trenord: “Colpa del caldo eccezionale di giugno”

trenord pendolari treno

Lo scorso giugno è stato un mese eccezionale per le condizioni climatiche. L’ondata di caldo ha messo a dura prova il sistema di trasporto di Trenord e, soprattutto i mezzi con più di 35 anni di servizio, hanno risentito nell’impianto di condizionamento.

Pur assicurando che i pendolari di 16 linee otterranno il bonus nell’abbonamento di settembre, Trenord spiega: « Le soppressioni registrate nel 2017 sono state concentrate nel mese di giugno, in particolar modo tra l’11 e il 25 giugno, nelle due settimane colpite dal caldo torrido e sulle linee dove circolano i treni più vecchi della flotta, proprio in concomitanza con le zone a bollino rosso indicate dai bollettini meteo. Il binomio “caldo-vetustà dei mezzi” ha determinato guasti rilevanti comportando, in particolare, il blocco e quindi la repentina indisponibilità dei vecchi treni diesel Aln668 ed elettrici Ale582 che collegano i territori di diverse province ad alcuni importanti capoluoghi.

Le flotte più moderne non hanno risentito di guasti significativi o bloccanti, se non in maniera ‘fisiologica’, come accaduto ovunque e anche nella vicina Svizzera. Il blocco delle flotte più datate subentra sia per gli impianti di climatizzazione sia le componenti meccaniche ed elettriche».