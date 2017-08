Ritardi eccessivi: scatta il bonus per la linea Milano-Gallarate-Domodossola

trenord

C’è anche la Milano-Gallarate-Domodossola tra le 16 tratte che riceveranno il bonus del 30% sugli abbonamenti di settembre di Trenord. È stata la stessa società a presentare l’elenco della media dei ritardi accumulati nel giugno scorso. ( qui l’elenco completo delle tratte)

Le provincie con le maggiori direttrici coinvolte nei ritardi per il mese di giugno sono state:

Milano 5 linee

Pavia 4 linee

Brescia 3 linee

Cremona 3 linee

Bergamo 3 linee

Lecco 3 linee

In provincia di Varese, l’indice di affidabilità della linea Porto Ceresio Varese Milano ha ottenuto il 3,60%, la Luino-Malpensa-Gallarate ha avuto il 4,17%, la linea Laveno-Varese-Saronno-Milano ha ottenuto un indice del 2,42%, la Novara-Saronno-Milano-Malpensa è stato del 2,28%, infine la linea Varese-Milano-Treviglio ha registrato un mese senza grossi intoppi con un indice dell1,54% (a fronte di uno standard minimo del 3,5% contro la media del 5% delle altre direttrici)

Dario Balotta di Legambiente punta il dito soprattutto sulla manutenzione: « Che il punto debole di Trenord fosse la manutenzione lo si sapeva ma che si potesse arrivare fino ai livelli toccati a Giugno non era ancora noto ai poveri pendolari. Difficile trovare una linea che non sia stata interessata a guasti del materiale rotabile in particolare agli impianti di condizionamento. Ansado Breda si è aggiudicata lo scorso anno un contratto per la manutenzione dei TAF e TSR (di recente fabbricazione) di 24,6 milioni di euro, mentre il costruttore Alstom si è aggiudicato la manutenzione milionaria dei nuovissimi Coradia Meridien. Anche per la manutenzione delle locomotive E 464 Trenord si è avvalsa di un’azienda esterna per la riparazione o sostituzione delle parti o componenti difettosi».