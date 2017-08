Ritrovata senza vita l’anziana scomparsa a Nante

E’ stata ritrovata senza vita Anna Giuseppina Campana, 73 anni, l’anziana donna scomparsa ieri in Canton Ticino.

La Polizia cantonale comunica che questa mattina la donna è stata trovata priva di vita in una zona impervia della Val Leventina. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, la signora è caduta precipitando per alcune decine di metri.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAS e della Rega.