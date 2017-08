Rompe il vetro dell’auto e ruba una borsa frigo

Nella notte tra martedì e mercoledì una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 33 anni, di origine marocchina, già noto alle forze dell’ordine, regolare sul territorio nazionale ma senza fissa dimora, per furto aggravato. L’uomo, poco prima in via Varese, aveva infranto il vetro di un’autovettura lì parcheggiata e ne aveva asportato dall’interno dell’abitacolo una borsa frigo.

Un solerte cittadino ha segnalato l’evento al 112, permettendo alla pattuglia di giungere tempestivamente sul posto. Avvicinatisi alla via indicata e dopo un breve appostamento, i carabinieri hanno notato un soggetto che si allontanava in bicicletta con una borsa frigo a tracolla. Lo hanno bloccato ed hanno subito osservato che aveva una mano ferita. Poco ci hanno impiegato i militari a ricostruire la vicenda e a dichiararlo in arresto per poi accompagnarlo in caserma e trattenerlo in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo che sarà celebrato nel corso dell’odierna mattinata in Busto Arsizio.