Rosa, settore giovanile, centro sportivo: il Don Bosco riparte alla grande

Le immagini dei dilettanti

Dopo un anno travagliato per il Don Bosco calcio la stagione sportiva 2017/2018 si preannuncia ambiziosa.

La società bianco verde di Bodio Lomnago ha costruito una rosa di giocatori molto esperti e di qualità per la terza categoria,

«Vogliamo vincere il campionato e non ci nascondiamo» dichiarano lo storico presidente Gianni Marcassa e il direttore sportivo Franco Paolelli.

«La sfortunata stagione trascorsa – prosegue il ds Paolelli – non ha affievolito il nostro entusiasmo. Abbiamo ricostruito la squadra in ogni suo reparto e riteniamo che con questo gruppo di giocatori, mister Giorgio Carlotto ed i suoi collaboratori Fausto Segato, Andrea Zo, si potrà fare sicuramente bene. La risalita in seconda categoria è alla nostra portata».

Questa stagione per il Don Bosco sarà una ripartenza anche per il settore giovanile: «Stiamo prendendo accordi – spiegano i dirigenti di Bodio Lomnago – per una affiliazione con un grosso club. Pensiamo di creare con questa collaborazione un settore giovanile moderno con allenatori bravi e qualificati. Cercheremo di crescere con un indirizzo nuovo e qualificato, a partire dalla società, allenatori e ragazzi».

Non solo calcio giocato, ma anche le strutture subiranno un restyling: «Abbiamo in progetto di migliorare il nostro centro sportivo. L’ amministrazione comunale sembra ben disposta ad aiutarci nel nostro intento».

La rosa dei giocatori nuovi e confermati: