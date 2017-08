Rotonda sul viale della gloria sì o no? Intanto la Coop avanza

Proseguono i lavori di realizzazione del supermercato tra via Mameli e via Pisacane. Della rotonda sul viale della Gloria, invece, nessuna traccia

Mentre proseguono senza sosta i lavori dell’impresa Alfano costruzioni, che sta realizzando la nuova Coop che aprirà i battenti tra via Pisacane e via Mameli (proprio dietro l’ex-calzaturificio Borri), non sembrano registrarsi novità di sorta sulla viabilità attorno al nuovo supermercato.

Il dilemma della rotatoria su viale Duca d’Aosta non è stato ancora risolto: farla o non farla? Salvare lo storico viale alberato e le sue chiome o risolvere un problema viabilistico che si presenterà al primo giorno di apertura del supermercato?

Per il momento non è dato sapere, in via ufficiale, quale strategia abbia seguito l’amministrazione comunale e il sindaco Emanuele Antonelli, da sempre contrario anche allo stesso supermercato sul quale si affaccia la sua abitazione, ma gli uffici stanno lavorando ad una exit strategy che non porti in dote anche qualche controversia giudiziaria in forza della convenzione firmata dalla precedente giunta.

Nel frattempo l’involucro della nuova superficie commerciale è quasi ultimato e presto si passerà agli interni. Per Natale la Coop vorrebbe aprire i battenti del suo punto vendita per non perdere il flusso economico che generano le festività. Se non riuscirà a farlo sarà un problema in più che l’amministrazione dovrà gestire. Manca solo una settimana a settembre e la prossima sarà, probabilmente, una settimana decisiva per sapere se la rotonda si farà, oppure no.