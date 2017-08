Ruba 7 mila euro a turista russo, dipendente di Malpensa in manette

terminal 1 terminal 2

Aveva adocchiato un facoltoso (e distratto) turista russo negli ampi corridoi dell’aeroporto di Malpensa e, ingolosito dai mazzi di banconote che aveva notato in uno dei suoi bagagli, ha deciso di approfittarne durante un momento di disattenzione.

Il ladro improvvisato è un giovane dipendente di una società che si occupa delle pulizie all’interno dello scalo (incensurato, ndr) che, adesso, piange due volte perchè oltre ad essere stato preso con le mani nel sacco, perderà anche il posto di lavoro.

Il fatto è successo lunedì al Terminal 2 dove il turista russo aveva lasciato incustoditi i propri bagagli. La nota passione dei russi per i contanti, al posto delle carte di credito, ha fatto accendere la lampadina nella testa dell’operaio delle pulizie che si è impossessato di qualcosa come 7 mila euro in banconote (c’erano anche 3 mila rubli che, però, l’inserviente disonesto non ha toccato, ndr).

Quando il turista si è accorto del furto ha denunciato il fatto alla Polfer che, anche grazie alle immagini della videosorveglianza, è riuscita risalire all’autore del colpo. Il dipendente è stato processato per direttissima questa mattina in Tribunale a Busto Arsizio.