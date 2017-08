Rugby Varese, esordio a Dalmine

Chicken Rozzano - Rugby Varese 14-18

Comincerà sul campo del Dalmine la stagione 2017/18 del Rugby Varese, impegnato come nella passata stagione in Serie C. I biancorossi sono stati inseriti nella “Poule 1″ del Girone C, formula che ricalca quella dell’anno scorso: il girone da 12 squadre è infatti suddiviso in due poule da 6 formazioni ciascuna, quelle che si affronteranno nella prima fase in un torneo all’italiana. Le prime tre di ogni poule daranno vita a una seconda fase con in palio la promozione, le seconde tre invece si sfideranno per evitare la retrocessione.

L’esordio in campionato del XV di Giubiano avverrà domenica 1 ottobre alle 15,30, appunto a Dalmine, contro la formazione allenata dal neozelandese Akurangi, ex tecnico proprio di Varese. La prima partita al “Levi” sarà la settimana successiva, domenica 8, contro il Chicken Rozzano. Poi i biancorossi affronteranno nell’ordine Rugby Milano Cadetti e Cus Milano Cadetti in trasferta e il Rovato in casa: ultima di andata il 29 ottobre. Un raggruppamento difficile in cui il Varese, comunque piuttosto quotato, avrà come obiettivo l’ingresso tra le prime tre forze.

La prima fase, che conta 10 partite, terminerà invece il 14 gennaio (sarà intervallata dallo stop per i test match della Nazionale) mentre la seconda fase (Poule Promozione e Poule Passaggio) si articolerà tra il 21 gennaio e il 6 maggio. Nell’altra Poule del girone C sono inserite Cernusco, Lyons, Parabiago, Lainate, Formigine e Monza.