Sabato di pioggia, ma il sole “resiste”

Come sarà il tempo nel fine settimana? Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino annuncia l’arrivo di piogge e un calo di temperature, anche se leggero.

Giovedì 17 agosto: su pianura e Prealpi ben soleggiato al mattino e nel pomeriggio, passaggi nuvolosi in serata. Sulla fascia alpina più nuvole e probabili precipitazioni a metà giornata. Temperature senza variazioni.

Venerdì 18 agosto: soleggiato con molte nuvole, ma asciutto al mattino e nel pomeriggio. Poi rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e alta pianura. Altrove probabilmente asciutto. Temperature senza variazioni.

Sabato 19 agosto: nuvoloso nella notte e al mattino con rovesci e temporali. Ancora nuvole in giornata poi ampie schiarite con ingresso del vento da Nord. Temperature massime in lieve calo.

Anche le previsioni di Meteo Sincero, firmate da Marcello Mazzoleni, confermano questo andamento:

OGGI e DOMANI tempo stabile e soleggiato in pianura e lungo le coste con innocui passaggi nuvolosi che a tratti veleranno il cielo. Sui rilievi alpini e prealpini fra il tardo pomeriggio e la serata assisteremo allo sviluppo di nubi con associati brevi e rovesci e temporali sparsi, oggi fra Orobie e al nordest e domani di nuovo su tutti i rilievi.

Da segnalare domani sera l’estensione dei fenomeni anche alle pianure del Piemonte e della Lombardia occidentale, preludio alla veloce ma intensa passata instabile che caratterizzerà la successiva giornata di sabato.

SABATO avremo infatti tra notte e mattina piogge, rovesci e temporali diffusi sui rilievi e sparsi in pianura, i quali lasceranno spazio dal tardo mattino/metà giornata al sole qui al nordovest, ma ancora con temporanea formazione di addensamenti con velocissimi rovesci sparsi e locali temporali fra tardo pomeriggio e prima serata, sintomo di atmosfera ancora instabile, mentre le nubi e le piogge insisteranno più diffuse al nordest e sparse in Liguria per l’intera giornata. Neve in calo fin sui 1900-2300 metri sulle Alpi. Rinforzo del vento ovunque, con moto ondoso in aumento sul Ligure.

DOMENICA tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutti i settori, tranne su Liguria di levante, Appennino emiliano e romagnolo e rilievi altoatesini, veneti e friulani, dove la giornata partirà soleggiata, ma saranno poi ancora interessati da rovesci e temporali sparsi nelle ore pomeridiane, con neve sulle Alpi ancora a quote simili a sabato e sempre molto basse per il periodo. Molto mosso il mar Ligure, con mareggiate tra notte e mattina, poi moto ondoso in attenuazione da metà giornata, così come il vento.

Clima caldo tipico estivo fino a domani, poi sensibile calo termico su valori ben al di sotto della norma stagionale tra sabato e domenica.