Sacro Monte, vi piace quella croce illuminata?

Una croce illuminata, la notte, è visibile dalla sommità del Sacro Monte, sulla balconata del Mosè. Guardando l’immenso panorama della Lombardia, la si può notare sulla destra. Nella foto, effettuata con un telefonino, la croce illuminata si può notare in linea d’0aria sopra le auto parcheggiate nella rizzada delle cappelle, ma in realtà si trova più a valle, nel giardino di una casa privata tra la 12esima e la 13esima cappella.

Scendendo verso il piano, questa è l’immagine della croce di giorno, che si scorge tra le frasche. E’ molto alta e in un certo senso contribuisce a creare una sorta di effetto religioso nel panorama, che però contrasta con il fatto che le vere cappelle non hanno le croci illuminate. Desta curiosità: è stata costruita per devozione? E’ gradevole o no che la croce di un giardino privato modifichi lo skyline buio delle cappelle religiose? Domande di un turista estivo, che rilanciamo.