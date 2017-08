Sagra Settembrina, la 70° edizione sarà ricca di energia

Le foto di Malnate

“Insieme siamo energia” è il tema scelto per la 70a edizione della Sagra Settembrina 2017. Un tema che ha l’intento di sensibilizzare anche la comunità malnatese su temi come lo sviluppo sostenibile, la limitazione delle riserve energetiche, un uso oculato di tutte le risorse naturali.

Ogni organismo vivente ha bisogno di energia per vivere e l’energia è legata a tutte le attività umane: quando ci muoviamo, pensiamo o dormiamo utilizziamo l’energia che abbiamo immagazzinato nel nostro corpo. Ma non solo. Tutti gli oggetti inanimati che ci circondano hanno avuto bisogno di energia per essere costruiti e molti di essi ne hanno bisogno anche per funzionare.

“Energia”, un concetto fisico che vorremmo diventasse motivo di riflessione per la sostenibilità del nostro pianeta e per gli aspetti simbolici che rappresenta.

Per questo, dal 2 al 10 settembre in Sagra Settembrina, si è tutti invitati a riflettere, incontrarsi e fare festa insieme.

Si potrà anche visitare la mostra “Watt is this”.

Come consuetudine negli ultimi anni la classica mostra della Sagra Settembrina si divide in più filoni.

Uno cercherà di esporre più reperti possibili delle vecchie Sagre, soprattutto le prime per fare capire da cosa era nata l’esigenza di avere un momento (pochi, a quei tempi) per fare festa e contemporaneamente raccogliere fondi per il nuovo campanile.

L’altra è quella che dà il tema specifico alla Sagra, e quest’anno la scelta è finita sull’energia.

Da qui il titolo “Watt is This” scelto da Pime per rappresentare un tema molto attuale nella mostra che porteremo a Malnate quest’anno. Con un chiaro riferimento al rispetto del Creato nell’Enciclica voluta da Francesco. E poi energia positiva, che si genera dalle collaborazioni e sinergie tra persone, gruppi, associazioni.

Ci piace molto anticipare e condividere buona parte della mostra con “Gurone in Festa”.

Questo per dare ulteriore continuità tra le due feste. Un interessante scambio di energie.

La Sagra Settembrina è anche Social: potete seguirla su Facebook e Instagram

L’evento – CLICCA QUI