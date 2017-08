Saluta la gru di via Griffi

Ha stazionato per alcuni mesi, in via Griffi, ma fa le valigie, saluta e ne se va la gru del cantiere di ristrutturazione della casa delle Ancelle di San Giuseppe. Una buona notizia per le attività della zona. Nella foto di Daniela Pontecorvo le operazioni di smontaggio. La gru è servita per i lavori di ristrutturazione, ed era ben visibile nella strada, occupando quasi metà della carreggiata.