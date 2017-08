San Lorenzo, tutti con il naso all’insù

Le immagini delle stelle cadenti scattate da Paolo Bardelli e Danilo Roncato in val Formazza

Ora che siamo (quasi) certi che sabato 12 agosto il tempo migliorerà, possiamo rivolgere gli occhi al cielo in cerca di “stelle cadenti”. Le nuvole dovrebbero ritirarsi e quindi il cielo dovrebbe essere limpido e sereno. Serata ideale per le “Perseidi”. Il picco sarà nella notte tra il 12 e il 13 agosto. I consigli per fare scorpacciate di stelle sono sempre gli stessi: cercate un luogo lontano da sorgenti luminose artificiali; dotatevi di una sedia a sdraio, o sdraiatevi a terra. Non basta uno sguardo distratto, ma per abituare bene gli occhi al buio e distinguere meglio le scie, occorre tenere lo sguardo fisso al cielo. Aspettate l’una di notte quando la luna è tramontata e ricordate che il fenomeno è più visibile man mano che ci avviciniamo all’alba. Guardate preferibilmente in direzione Nord-Est e … pazientate.

Vi diamo quindi una mano a scegliere dove trascorrere la serata e osservare le stelle.

Come ogni anno la Società Astronomica “G.V.Schiaparelli” organizza un’osservazione pubblica del fenomeno presso il grande parco di Villa Toeplitz, nel rione Sant’Ambrogio a Varese, nella serata di massima visibilità: sabato 12 agosto a partire dalle ore 21, ingresso gratuito. (qui tutte le informazioni)

Sabato 12 agosto 2017 tutti in gita a vedere le stelle cadenti al Monte Legnone. L’ Escursione é stata organizzata dalle GEV del Parco del Campo dei Fiori, in collaborazione con l’associazione Amici del Campo dei Fiori. L’appuntamento è per le 20,30 al Villaggio Cagnola della Rasa di Varese (strada provinciale, n.62) (qui tutte le informazioni)

L’associazione Culturale Astronomica e Scientifica M.42 invita gli appassionati e i curiosi di “cose celesti” all’osservazione delle stelle cadenti a Viggiù in località Sant’Elia: la serata comincerà alle 21.00 con una piccola spiegazione da parte degli astrofili del fenomeno celeste. Portarsi una coperta per sedersi a terra (qui tutte le informazioni)

Concerto- performance pensato per portarvi a caccia di stelle cadenti al Club House dei Laghi a Travedona Monate (qui le informazioni e i prezzi)