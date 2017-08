Sasso contro l’auto parcheggiata alla Schiranna

Foto varie

Non è la prima segnalazione e, temiamo, non sarà neppure l’ultima. Graziella ha postato una foto nel gruppo di Varesenews Oggi nel Varesotto, che mostra il vetro posteriore della sua auto, parcheggiata alla Schiranna, distrutto da un grosso sasso. Dall’auto, a quanto pare, non è sparito nulla. Si è trattato con molta probabilità solo del gesto sconsiderato di qualche vandalo. Nessuno ha visto nulla, secondo quanto racconta Graziella rispondendo ai numerosi commenti degli “amici” del gruppo, anche se tutto è accaduto intorno alle quattro del pomeriggio. Può essere che il grosso sasso sia stato lanciato da un’auto in corsa; l’unica cosa certa è che il danno è stato notevole.

Non sono nuove situazioni di questo genere nella zona della Schiranna e in generale nelle zone adibite a parcheggio che costeggiano la ciclabile. Molti le segnalazioni di furti: ciclisti e podisti, al ritorno dalla passeggiata, spesso si sono trovati con l’auto danneggiata e svaligiata.

Tra l’altro va detto che il nuovo piano sosta della giunta di Varese prevede proprio un parcheggio di “interscambio” alla Schiranna (qui il piano sosta) dove i cittadini diretti a Varese città potranno lasciare l’automobile per salire sul bus senza pagare.

Bisognerà quindi garantire la sicurezza delle auto, oltre che degli automobilisti, che sceglieranno di parcheggiare fuori dal centro. Purtroppo al momento le soluzioni non sono molte: solo quelle di lasciare l’auto in luoghi visibili e senza oggetti di valore in vista. E buona fortuna