Sax e pianoforte nel venerdì del Museo Pogliaghi

musica classica

Penultimo appuntamento per il concorso musicale “Un pianoforte per il Sacro Monte. La musica esce da Casa Pogliaghi”, dedicato ai giovani talenti delle sette note e cominciato nello scorso mese di maggio.

Venerdì 25 agosto, a partire dalle ore 21.00, l’Atelier di Casa Museo Lodovico Pogliaghi ospiterà per la prima volta le note del saxofono. A esibirsi sarà infatti un duo composto da Mauro Donadini – appunto al sax – ed Enrico Del Prato al pianoforte.

Il programma sarà incentrato sull’evoluzione dei generi e del linguaggio della musica “colta” del Novecento, spaziando tra brani di gusto romantico, scritti per saxofono, e intriganti pezzi jazz. Tra gli autori proposti ci sono Robert Planel, Eugene Bozza, Phil Woods e altri ancora.

Prima del concerto, tra le 18.30 e le 21.00, sarà possibile gustare un aperitivo sulla terrazza dei Rustici e seguire le visite guidate di Casa Pogliaghi. Per l’occasione inoltre la funicolare resterà aperta fino alle 23.30 con servizio navetta dallo e per il piazzale dello stadio – via Manin.

Il costo del biglietto è fissato in 15 euro a persona ed è comprensivo di ingresso, aperitivo, visita e concerto; l’evento è su prenotazione fino all’esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni e prenotazioni si possono contattare i numeri 366-4774873 e 328-8377206 e l’indirizzo email info@casamuseopogliaghi.it. Disponibile anche il sito internet www.casamuseopogliaghi.it