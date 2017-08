Scelte le 30 finaliste di Miss Italia

Le trenta finaliste di Missi Italia

Trenta ragazze sono state scelte questa sera a Jesolo dalla commissione degli autori del programma televisivo che andrà in onda il prossimo 9 settembre su La7, in prima serata. Rappresenteranno tutte le regioni (Valle d’Aosta e Piemonte sono da anni unificate).

Lazio, Lombardia e Campania possono aspirare al titolo con tre candidate. Seguono, con due, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Sicilia. Una miss ciascuna per Piemonte e Valle d’Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sardegna.

Non mancano le sorprese: diverse Miss Regione non hanno superato lo scoglio delle selezioni, come nel caso Miss Lombardia, Miss Toscana, Miss Lazio, Miss Sardegna. Non è passata neppure Miss Venezia, eletta solo tre giorni fa. È stata poi eliminata, per la prima volta in assoluto, Miss Veneto, mentre fa invece il suo esordio in finale Miss Jesolo.

Fanno festa Miss Roma, Roberta Di Re, e Miss Milano, Francesca Valenti, ma anche Martina Bassi, arrivata a Jesolo con la fascia di Prima Miss dell’anno 365, scelta sul web nel mese di gennaio. Tutto ok per Miss Trentino Alto Adige che, nelle interviste, ha raccontato di volersi affermare come avvocato per tutelare i diritti delle minoranze. In finale Federica Calemme: dalla paura alla soddisfazione di essere in finale, dopo i terribili momenti che l’hanno vista scampare lo scorso 17 agosto alla strage della Rambla di Barcellona, dove si trovava con il fidanzato.

In gara, pari a pari con le ragazze dalle misure classiche (una delle novità dell’anno), due miss curvy, la marchigiana Daniela Mazzaferro e la campana Maria Cristina Lucci. Una curvy anche tra le riserve: si tratta di Serena Corvino.

Stasera, a Lido di Jesolo, nuova parata dopo quella dell’altra sera. Tra le ragazze che sfilano, questa volta c’è Miss Italia 2017. Sul palco, in Piazza Aurora, ci sarà invece Rachele Risaliti, Miss Italia fino al 9 settembre e presentatrice della serata insieme a Sabino Zava.