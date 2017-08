Schianto in A8, macchina distrutta

Il nuovo album per tutto quello che ci serve

Pauroso incidente questa mattina, mercoledì 23 agosto, sull’autostrada A8 in direzione Varese poco prima dello svincolo per Gazzada Schianno.

Per cause ancora da verificare, un’auto ha sbattuto violentemente sul guard rail riportando danni ingenti. L’autista non ha fortunatamente riportato ferite gravi ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale.