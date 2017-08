Sciacallo tenta di rubare i soldi per la famiglia di Bruno Gulotta

I colleghi di Bruno Gulotta denunciano un tentativo di sciacallaggio ai danni della raccolta fondi messa in piedi da Tom’s Hardware, azienda per la quale lavorava il legnanese rimasto vittima dell’attentato di Barcellona.

A denunciarlo è Roberto Buonanno, country manager di Tom’s Hardware e la stessa testata con un articolo sul proprio portale nel quale viene chiesto anche l’aiuto degli utenti smanettoni per risalire all’autore del tentativo di phishing.

Lo stesso Buonanno, che insieme ai colleghi è stato tra i primi aportare il suo saluto alla salma del collega, ha comunicato oggi che sono oltre 10 mila le persone che hanno donato cifre da 1 a 1500 euro per la famiglia di Bruno (il racconto è nel video allegato).

Amici esperti di sicurezza informatica, aiutateci a individuare lo sciacallo che sta cercando di approfittare del clamore suscitato dalla nostra campagna di donazioni in favore della compagna e dei figli di Bruno Gulotta.

Questa mattina abbiamo ricevuto una mail di phishing sull’account Paypal del country manager di Tom’s Hardware per l’Italia, Roberto Buonanno. Come sapete, abbiamo cominciato a raccogliere donazioni su questo account perché non c’era tempo e possibilità di fare altrimenti. Ieri, alla riapertura degli istituti di credito, abbiamo attivato un conto bancario in cui fare confluire le donazioni.

Nel frattempo è arrivato lo sciacallo. Immaginiamo che la mail-trappola si stia pericolosamente diffondendo. Abbiamo presentato una denuncia formale alla Polizia postale e delle comunicazioni, ma chiediamo anche il vostro aiuto.

Questo è il link di approdo del messaggio di phishing, da usare con cautela. Lo indichiamo solo per gli esperti di sicurezza informatica che vorranno darci una mano.