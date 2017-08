Sciolto il consiglio comunale, a Lonate arriva il commissario

A Lonate Pozzolo il consiglio comunale è sciolto e ora il Comune è retto dal Commissario nominato dal prefetto di Varese.

Lunedì 14 agosto scadeva il termine entro cui il sindaco Danilo Rivolta – arrestato a metà maggio – avrebbe potuto revocare le dimissioni presentate a fine luglio. Trascorso questo termine, lunedì il consiglio comunale – che era stato eletto nel 2014 – è stato formalmente sciolto.

Nella giornata di oggi, mercoledì 16 agosto, la Prefettura ha notificato al Comune la nomina del commissario prefettizio, individuato nella persona di Gaetano Losa, capo di gabinetto, che recentemente è stato commissario anche a Sangiano, funzionario di lungo corso, per vent’anni a Verbania.. La Legge di riferimento per gli enti locali stabilisce che il commissario riunisca in sé i poteri spettanti a Consiglio, Giunta e Sindaco, fino alle prossime elezioni, che si svolgeranno probabilmente nella primavera 2018.

L’ex sindaco Danilo Rivolta era stato arrestato a maggio, con le accuse di corruzione, tentata concussione e abuso d’ufficio: detenuto nel carcere di Busto Arsizio per oltre due mesi, da inizio agosto è ai domiciliari. Nell’inchiesta sono indagati anche il fratello di Rivolta, Fulvio, la compagna Orietta Liccati, l’ex comandante della Polizia Locale Gemelli, il segretario comunale Maurizio Vietri, quattro imprenditori locali.