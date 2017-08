Sciopero a Malpensa, una mattinata con tanti disagi

Foto varie

Una protesta spontanea all’aeroporto di Malpensa, ritrovo al Terminal 1, contro l’ingresso della Cooperativa Alpina nel settore handling di rampa. E così questa mattina, martedì 1° agosto, prima giornata da “bollino rosso” per l’esodo estivo, a Linate e Malpensa si sono registrati ritardi e code ai al check-in.

L’agitazione era stata annunciata ieri sera, dopo che le organizzazioni sindacali sono state informate dal prefetto che da oggi la Cooperativa Alpina avrebbe cominciato ad operare in subappalto. L’agitazione è cominciata alle 5 e si è protratta fino alle 7.

BILANCIO FINALE

Sono stati una sessantina i voli che hanno registrato ritardo agli aeroporti di Milano Linate e Malpensa a causa dello sciopero selvaggio dei lavoratori dei servizi a terra che si sono riuniti in assemblea di prima mattina. A Linate la situazione e’ tornata alla normalita’ prima delle 10, con una ventina di voli che hanno registrato ritardi di

circa un’ora. A Malpensa tutto e’ tornato regolare prima delle 13, con quarantacinque voli che hanno avuto ritardi in media di trenta minuti.

In alcuni casi gli aerei sono partiti senza che fossero caricati i bagagli, che sono stati spediti con voli successivi.

“Siamo stati informati dal Prefetto di Varese che al termine dell’incontro avuto con i rappresentanti di AGS, la società ha confermato la volontà di far cominciare ad operare in subappalto la Cooperativa Alpina”- si legge in un comunicato firmato dai rappresentanti delle sigle regionali e territoriali.

“Ma i lavoratori del comparto handling di Malpensa e Linate dicono no e si è deciso di mettere in atto una mobilitazione generale fino a quando non saranno accolte le nostre richieste: le cooperative fuori dal comparto handling”.

In tarda mattinata la prima nota sindacale al termine della protesta: “Le nostre ripetute sollecitazioni e le assemblee spontanee di questa mattina a Linate e Malpensa hanno prodotto un primo risultato: Enac ci ha appena comunicato che entro la mattinata sarà emanato il provvedimento di sospensione dell’ingresso della cooperativa Alpina sullo scalo di Malpensa”. Lo rende noto il segretario regionale Fit Cisl Lombardia Alfredo Rosalba, sottolineando che l’ingresso di Alpina in area rampa (carico e scarico aeromobili) “non ha nessun senso visto che siamo in attesa dell’uscita del bando di gara per la riduzione degli handler a Malpensa e si attende anche il pronunciamento del Tar sul ricorso presentato da Sea contro l’autorizzazione del subappalto ad Alpina da parte di Ags”. Rosalba ricorda che “Ags, società di handling che gestisce il servizio per Ryanair sullo scalo di Malpensa, pratica tariffe talmente basse da essere fuori da ogni logica di mercato”. “Per abbattere i costi è quindi costretta a subappaltare i servizi di rampa ad Alpina – aggiunge -. Non bastasse, la stessa Ags venerdì 28 luglio è stata espulsa da Assohandler, l’associazione nazionale delle società di handling, poiché non ha rispettato la clausola di protezione sociale prevista dal contratto nazionale”.

Su twitter questa mattina presto la comunicazione dei ritardi e dei disservizi da parte dello staff dello scalo:

“Causa agitazione sindacale spontanea del personale di terra si stanno verificando disservizi e ritardi su Malpensa, seguiranno aggiornamenti”. Alle 9, la situazione su Linate – secondo l’account ufficiale di Aeroporti – stava lentamente rientrando.

Causa agitazione sindacale spontanea del personale di terra si stanno verificando disservizi e ritardi su Malpensa. Seguiranno aggiornamenti — Milan Airports (@MiAirports) 1 agosto 2017

Alle 10.21 un nuovo tweet ha annunciato la normalizzazione della situazione: