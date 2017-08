Scompare senza documenti e soldi, la famiglia la cerca

busto arsizio varie

Carmina Caula è scomparsa in Tirolo: originaria del Trentino, ha vissuto anche a Olgiate Olona e potrebbe essere diretta in provincia di Varese. A seguito di un ictus non è pienamente lucida, si è messa in viaggio senza soldi e cellulare e per questo la famigia è mlto preoccupata.



«Doveva stare qui fino al 20 agosto, era venuta a trovarmi», spiega la figlia Ilke, che lavora in una struttura turistica nel Tirolo austriaco. «Martedì sera si era ritirata, eravamo convinti dormisse invece era uscita. Mercoledì una persona ci ha segnalato di averla incontrata a St.Ulrich am Pillersee e di averla affidata alla polizia, risulta poi partita in treno dalla stazione di Fieberbrunn».

«Il problema è che ogni tanto ha “perdite di memoria”. Con sé ha solo la sua borsa beige e la carta d’identità. Il cellulare non funziona» continua la figlia. La famiglia è convinta che possa essersi diretta in Trentino o a Olgiate Olona, dove ha vissuto.



Se qualcuno l’avesse vista, può contattare Ilke ai numeri +43 (0)66306007053 oppure +39 3491569780



La notizia è stata rilanciata anche dalla stampa tirolese.