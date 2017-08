Scontro alla Folla, tre auto coinvolte

Foto varie

Incidente stradale verso le 13,30 di oggi, mercoledì 2 agosto, alla Folla di Malnate. Ancora da verificare le cause dello scontro, che ha coinvolto tre auto, una Jeep, una Toyota e una Fiat.



Secondo quanto riportato dalla Polizia Locale di Malnate, la Toyota procedeva in direzione Varese e per cause da accertare, ha invaso leggermente la corsia opposta urtando prima la 500 per poi carambolare contro la Jeep.

I tre mezzi si sono scontrati sulla strada che costeggia i ruderi della ex fabbrica Siome.

Quattro le persone coinvolte nell’incidente (una ragazza di 25 anni, una donna di 51 e una di 59, e un uomo di 54 anni) ma nessuna ha riportato ferite gravi.

Lo scontro ha causato problemi al traffico in entrambe le direzioni di marcia, con lunghe code anche per chi arriva dalla Svizzera. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Malnate per i rilievi e per fare ripristinare la viabilità con il supporto dei Carabinieri.