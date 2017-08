Scontro auto moto, ferito il motociclista

Incidente lunedì pomeriggio 7 agosto poco dopo le 16 in via Piave ad Azzate. Un’auto che proveniva da Buguggiate ha svoltato a sinistra in via Cadore, mentre una moto che procedeva nella stessa direzione, forse in fase di sorpasso, l’ha tamponata, proprio mentre la macchina stava concludendo la svolta: il motociclista, un uomo di 53 anni, è stato ricoverato all’ospedale di Circolo in codice giallo. Sul posto, subito intervenuti per prestare i primi soccorsi e per i rilievi di rito, la Polizia locale della gestione associata di Azzate e gli agenti della Polizia Stradale.

