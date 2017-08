Scontro tra auto, tre feriti

Incidente questa mattina attorno alle 8 in via Giacomo Matteotti a Casciago. Un furgoncino e un’auto si sono scontrati sulla strada statale 394: tre i feriti, trasportati in codice giallo all’ospedale di Circolo.

L’incidente è avvenuto in un punto critico e in un momento di traffico intenso: la strada è rimasta bloccata almeno un’ora. Rimossi i mezzi la via è tornata scorrevole poco dopo le 9.