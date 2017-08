Scontro tra due auto identiche, due giovani ragazze in ospedale

Scontro fra due auto identiche

Due ragazze di 20 e 27 anni sono state ricoverate in codice giallo in seguito all’incidente che è avvenuto a Vergiate, nella via Lombardia della frazione di Corgeno.

Nell’impatto va registrata anche un’incredibile coincidenza: ad essere coinvolte, infatti, sono state due auto perfettamente identiche, dello stesso modello e dello stesso colore.

Uno dei due mezzi si è ribaltato a bordo della carreggiata mentre l’altro è finito sul lato opposto della provinciale 18. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli, estratto con cesoia e divaricatore una delle occupanti e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Delle persone, infatti, si è occupato l‘equipaggio delle due ambulanze intervenute.