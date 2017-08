Scontro tra due auto, un’Audi si ribalta

Due vetture sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio – mercoledì 23 agosto – in via Manzoni a Cocquio Trevisago, la strada che collega il confine con Gavirate alla frazione di Caldana.

All’altezza di una semicurva i due veicoli – che procedevano in senso opposto – si sono urtati seccamente: si è così innescata una carambola in cui un’Audi – che saliva verso Caldana – guidata da una donna di 46 anni si è ribaltata sulla sede stradale. Danneggiata in modo evidente anche la Ford condotta da un 43enne che invece procedeva in discesa: la vettura nell’impatto ha perso una ruota.

Sul posto, non nuovo a incidenti stradali, sono intervenuti i soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale del Medio Verbano. Per fortuna le due persone coinvolte sono uscite illese dalla carambola e non hanno avuto bisogno dell’ambulanza. Ripercussioni invece sulla circolazione stradale: la Polizia Locale ha deviato parte del traffico sulle strade adiacenti, ma il tratto con Caldana è stato chiuso per permettere il recupero delle automobili.