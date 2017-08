dav

Scoperto nei boschi “l’ufficio” degli spacciatori. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Tradate che hanno effettuato una serie di controlli nel giorno di Ferragosto. Proprio nella zona boschiva, i carabinieri della locale Tenenza, dopo aver notato lungo la via per Castelnuovo un andirivieni di auto anomalo per un giorno festivo ed aver fermato ad un posto di controllo un 44enne della provincia di Como con in tasca due grammi di eroina, si sono addentrati all’interno della zona boschiva ed hanno scoperto un giaciglio ben attrezzato da alcuni spacciatori. Sul posto vi erano due tavolette di hashish per un totale di duecento grammi, alcune dosi di eroina e materiale per il confezionamento. Non mancavano pugnali, cibo e brande per riposare. Tutto è stato recuperato e sottoposto a sequestro penale. Sul materiale repertato saranno eseguiti i rilievi e le analisi del caso per risalire all’identità degli spacciatori.

L’operazione rientrava nei controlli di Ferragosto, essi su tutto il territorio e guidati dalla Compagnia di Saronno. Impegnate nell’arco della giornata 18 pattuglie sia in tinta d’istituto che civetta. Sotto stretto controllo le periferie dei centri urbani, le zone boschive e le stazioni ferroviarie.

«I controlli su strada hanno permesso di identificare 97 persone, di cui 25 stranieri - spiegano dalla Compagnia -. L’imponente manovra sul territorio ha avuto la finalità di evitare che ai centri urbani si avvicinassero malintenzionati provenienti da altre zone. Ed infatti la prevenzione, più che la repressione, è stato il miglior risultato ottenuto».