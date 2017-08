luoghi persone generica generiche angera

Scritte sul muro per chiedere la riapertura di un supermercato nel centro di Angera. Il metodo, certamente censurabile, è stato attuato da un ignoto nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 agosto. Da una parte “Aprite una bottega”, dall’altra “Aiutatemi sono anziano, grazie”.

Il tema è abbastanza sentito nella città sul lago Maggiore. Il minimarket è chiuso da mesi ed il Comune, come scrive l’assessore Lorenza Marzetta su Facebook in risposta alla segnalazione postata nel gruppo “AngeraNews”, si è mosso per risolvere la situazione: «Sono 9 mesi che io ho costanti colloqui via mail e telefono con il direttore generale di Conad. La penultima telefonata mi assicurava l’apertura nel mese di giugno. Passato giugno ho telefonato di nuovo per chiarimenti. Mi hanno dirottata a colloquio con un’altra persona che mi ha ventilato l’intenzione di una riapertura da parte della società uscente per settembre – scrive Marzetta -. Quindi…dopo il 15 settembre riprendo le telefonate».

Il servizio offerto dal minimarket era molto utile per gli anziani, ma non è vero che in centro al paese non c’è nulla: ci sono tre negozi di alimentari (due panifici che vendono anche altro e una gastronomia) e poi c’è un macellaio. Inoltre il Comune aveva organizzato una navetta per portare gli anziani che non hanno la macchina al Conad e al Tigros, negozi fuori dal centro.