"Scrutando Amsterdam"

Continua il viaggio di Davide, Anna, Federico e Tommaso, quattro ragazzi di Varese tra i 17 e i 20 anni, che hanno deciso di girare l’Olanda in bicicletta

Ieri mattina, i 4 ragazzi varesini si sono svegliati nel campeggio Zeeburg , situato a est nella città di Amsterdam. Verso le dieci, sono arrivati pedalando a Museumplein, il meraviglioso parco che prende il nome dal fatto che al suo interno si trovino il Van Gogh Museum, il museo nazionale e lo Stedelijk, il museo di arte moderna.

Successivamente, hanno passeggiato all’interno del mercato delle pulci e quello dei tulipani, situati rispettivamente in Waterlooplein e sul canale chiamato Singel. Una volta comprati dei souvenir, si sono mossi verso Rembrandtplein, la famosa piazza nella quale viene rappresentato il dipinto “Ronda di notte”, appunto di Rembrandt, sotto forma di statue in ghisa. Da qui si sono indirizzati in piazza Dam, la principale della città, in cui si può visitare il museo delle cere Madame Tussaud’s, il Palazzo Reale e l’obelisco in memoria dei caduti della seconda guerra mondiale.

Verso sera, hanno passeggiato per le vie del centro, passando anche da Spui, l’antico fossato della città, che oggi presenta l’Athenaeum, la libreria più importante di Amsterdam, e la statua dedicata alla gioventù. Infine, hanno preso la birra di casa, la Heineken, sui tavolini del Beer Temple, per poi dirigersi verso il campeggio.

Questa mattina, invece, li aspetta il quartiere Jordaan.

