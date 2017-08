Serata in libertà per un cavallo di Mustonate

Nel bellissimo panorama della frazione di Varese domenica 10 maggio è andata in scena una competizione di conduzione carro (foto di Enzo Crenna)

Tra i rischi del mestiere dell’artiere ippico, c’è anche quello di dover rincorrere i cavalli che – raramente – decidono di approfittare di un po’ di libertà e di scappare dall’allevamento. (Foto di repertorio)

È quanto avvenuto questa sera – martedì 22 agosto - a Mustonate, l’elegante borgo varesino in gran parte dedicato proprio ai maneggi che si trova a poche centinaia di metri in linea d’aria dal lago. Intorno alle 18,30 davanti agli occhi di alcuni avventori alle prese con l’aperitivo, un cavallo si è infatti allontanato dai recinti provocando una comprensibile agitazione nel personale addetto agli equini, sorpreso dalla fuga.

Nella zona sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Varese, coinvolti nella ricerca del maestoso animale in appoggio agli uomini del maneggio. La vicenda ha per fortuna avuto una conclusione tranquilla (il timore era che il cavallo finisse su qualche strada limitrofa e si scontrasse con qualche vettura): dopo un “giretto” in libertà il quadrupede è stato raggiunto e recuperato senza alcuna ripercussione.