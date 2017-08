Serie D, i gironi slittano a venerdì

Le immagini dei dilettanti

Erano attesi per domani, giovedì 10 agosto, invece per sapere i gironi di Serie D per la prossima stagione sarà necessario aspettare le ore 16.00 di venerdì 11 agosto.

Lo ha comunicato oggi la Lega Nazionale Dilettanti, seguito del ricorso del Rende (a oggi parte dell’organico della Serie D) presentato al Collegio di Garanzia del Coni contro il mancato ripescaggio in Serie C.

Subito dopo spazio alla Coppa Italia con gli accoppiamenti validi per il Turno Preliminare.